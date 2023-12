Rubati macchinari e attrezzature da un'impresa di autotrasporti: colpo da oltre 40mila euro

E' stato stimato in almeno 40mila euro il furto subito da un'impresa di autotrasporti, che si occupa anche di vendita al dettaglio di materiale edile, di Canicattì.

I ladri sono entrati in azione qualche notte fa, hanno forzato la porta di ingresso del deposito di contrada Guccione e indisturbati si sono appropriati di quello che hanno ritenuto essere economicamente interessante. E' stata portata via una macchina operatrice e attrezzi come pale e forche, un flex e una saldatrice ad elettrodi. Per scovare le chiavi della macchina operatrice, i malviventi - impossibile ipotizzare che sia entrato in azione un ladro solitario - hanno scassato la porta d'ingresso del prefabbricato adibito ad uffici e hanno messo tutto a soqquadro.

A denunciare il furto, ai poliziotti del commissariato di Canicattì, è stato il titolare dell'impresa. Gli agenti hanno subito avviato le indagini per cercare di scovare tracce ed indizi che consentano di tracciare, e immediatamente, una giusta pista investigativa, arrivando all'identificazione dei balordi che hanno colpito. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, né dagli investigatori, né dagli inquirenti. L'inchiesta, a carico di ignoti, è coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

A quanto pare, soltanto la macchina operatrice era coperta da polizza assicurativa contro il furto.