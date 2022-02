Altre due auto rubate dal parcheggio dell'ospedale: la "mano" è sempre la stessa

Altre due Fiat Panda sono state rubate, nel giro di pochissimi giorni, dal parcheggio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Salgono a tre, di fatto, sempre nel corso di poche settimane, i colpi fatti durante la notte. Furti che hanno portato via le utilitarie di lavoratori dell’ospedale, ma anche di assistenti o visitatori. Ad indagare, sui tutti e tre i furti, dopo aver raccolto altrettante denunce, a carico di ignoti, sono sia la polizia che i carabinieri.

Appare scontato, ma non c’è nessuna certezza investigativa al riguardo, che la “mano” possa essere sempre la stessa. Delinquenti che hanno trovato una location facile – quella del parcheggio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” appunto – dove colpire. Del furto della Fiat Panda 4x4 di colore verde, usata da un trentaduenne Oss ma intestata al padre, si stanno occupando i carabinieri della stazione di Racalmuto perché il giovane racalmutese è alla porta della stazione dell’Arma del suo paese che ha bussato. Sugli altri due furti invece stanno indagando i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Non si tratta certamente delle prime razzie, perché anche in passato furti o tentativi di furto dello stesso genere si erano registrati ed erano stati regolarmente denunciati alle forze dell’ordine.

C’è chi, però, proprio per un furto d’autovettura – una Lancia Y – avvenuto nel parcheggio del presidio ospedaliero di contrada Consolida, di recente, ha citato il Comune di Agrigento per il risarcimento danno. Lo ha fatto un’infermiera che, il 5 luglio del 2019, dopo aver finito il turno di lavoro, non ha più ritrovato l’auto. La coppia – marito e moglie utilizzatori di quella Lancia Y – hanno ascritto l’esclusiva responsabilità del furto al Municipio di Agrigento “per non avere istituito presso il parcheggio dell’ospedale l’adeguata sorveglianza”.

Intanto, comunque, carabinieri e polizia di Stato si stanno occupando delle indagini. La banda della Fiat Panda sembrerebbe essere composta da specialisti perché, a quanto pare, almeno per il momento, non si sono lasciati nessuna traccia dietro le spalle. Purtroppo manca un impianto di videosorveglianza che potrebbe naturalmente aiutare l’attività investigativa e arrivare all’identificazione di chi continua a mettere a segno furti di auto.