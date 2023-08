Spariscono nel nulla fra San Leone e San Giusippuzzo due Fiat Panda bianche

Due Fiat Panda, entrambe bianche, sono state rubate, durante la notte, fra il viale Delle Dune a San Leone e via Dei Giovani, nella zona di San Giusippuzzo. A cercare le due utilitarie, già nottetempo, sono state le pattuglie della polizia e quelle dei carabinieri ai quali è stato lanciato, dai rispettivi proprietari delle vetture, l'Sos.

Non c'è nessuna certezza, e forse difficilmente potrà esserci, ma i due furti - per quanto avvenuti in due parte opposte della città - potrebbero essere anche collegabili, nel senso che la "mano" che ha colpito potrebbe essere sempre la stessa. Difficile, del resto, non accorgersi della coincidenza di modello e perfino di colore delle utilitarie arraffate. Quasi come se ai delinquenti servisse appunto una Fiat Panda bianca.

Spetterà alle forze dell'ordine verificare se al viale Delle Dune, ma anche in via Dei Giovani, vi siano telecamere pubbliche o private che possono fornire dei dettagli di interesse investigativo.