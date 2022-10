I ladri di auto sono tornati in azione? Scomparse tre utilitarie, due sono state però ritrovate

Una Alfa Romeo, una Fiat Punto e una Fiat Uno. Sono tre, nel giro di poche ore, le auto – lasciate parcheggiate rispettivamente nelle vie Germania, Boghi e Campania – rubate. Le ultime due sono state però ritrovate da polizia e carabinieri che, invece, ancora stanno indagando sul furto dell’Alfa Romeo di proprietà di un pensionato settantacinquenne. L’utilitaria, in questo caso, è scomparsa durante la notte. L’anziano ha fatto la scoperta l’indomani mattina, al momento di riprenderla. E subito ha chiamato i militari dell’Arma ed ha formalizzato denuncia.

Sembra, di fatto, essere tornata in azione la banda che, a Canicattì e dintorni, nei mesi passati, non faceva altro che far sparire nel nulla le auto: Fiat Punto e Panda soprattutto. La Fiat Punto del pensionato ottantunenne, lasciata nei pressi della chiesa Evangelica e misteriosamente scomparsa, è stata ritrovata la stessa giornata dai carabinieri che l’hanno restituita all’anziano proprietario. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno invece ritrovato la Fiat Uno di proprietà di un altro pensionato canicattinese di 79 anni. Auto che in questo caso era stata rubata a fine settembre.