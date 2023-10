Furti di auto e moto, ancora due "colpi" in città: avviate le indagini

Sparite nel nulla una Lancia Y e una motocicletta Honda. E' accaduto, nei giorni scorsi, fra la zona del Quadrivio Spinasanta e San Giusippuzzo. Delle indagini sui due diversi furti si sta occupando la polizia.

L'utilitaria, una Lancia Y, era stata lasciata posteggiata nei pressi della propria abitazione da un agrigentino quarantottenne che è mancato per una decina di giorni. Al rientro in città, il proprietario non ha più trovato la vettura.

La motocicletta Honda, di proprietà di un impiegato cinquantatreenne, è stata rubata invece da contrada San Giusippuzzo dove era stata, forse come sempre, lasciata parcheggiata.

Entrambi i proprietari dei mezzi scomparsi nel nulla si sono rivolti alla polizia, denunciando quanto hanno subito. Gli agenti hanno avviato le indagini per provare ad identificare l'autore, o gli autori, di questi nuovi furti.