Ladri sempre più scatenati: raffica di furti di auto e ciclomotori d'epoca

Furti di auto, o su vetture lasciate in sosta, e di ciclomotori, anche d’epoca. Quattro i nuovi episodi di microcriminalità registratisi in vari punti di Canicattì. Ad indagare, dopo aver raccolto le relative denunce, sono polizia e carabinieri. In un caso – quello di una Fiat Cinquecento –, l’utilitaria è stata ritrovata, dai militari dell’Arma dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Caltanissetta, a San Cataldo. La Fiat Cinquecento, intestata ad una ottantanovenne di Canicattì, era stata rubata in via D’Acquisto. A presentare la denuncia ai carabinieri della compagnia di Canicattì era stata la nuora. Neanche 24 ore dopo però la macchina è stata ritrovata – non è chiaro se possa essere stata utilizzata o meno per mettere a segno qualche fatto delinquenziale – a San Cataldo.

In via Poggio, da una Alfa Romeo159 – utilizzata da una cinquantenne – è stata, invece, portata via la carta di circolazione. La donna ha ritrovato il portaoggetti tutto a soqquadro, segno evidente che qualcuno aveva rovistato. Ed era, appunto, scomparsa la carta di circolazione. In questo caso, la denuncia di furto è stata formalizzata in commissariato.

Da via Mantova, dal garage di un’abitazione, è stata portata via una Piaggio Vespa anni Settanta, priva di targa, di colore rosso; ma anche una lavatrice, un trapano e una ruota di scorta di una Fiat Palio station wagon. I ladri sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver forzato il portone in metallo.

Da via Molise, infine, è stato portato via un veicolo Subaru, modello Justy, la carta di circolazione, il certificato di proprietà del mezzo, il porto d’armi per uso sportivo e il porto di fucile rilasciato dalla Questura. Tutta la documentazione era stata lasciata all’interno della vettura che era regolarmente parcheggiata. Il proprietario della macchina – che non era assicurata contro il furto - si è rivolto alla polizia ed ha formalizzato, anche in questo caso, una denuncia a carico di ignoti. Per tutte le segnalazioni sono state avviate le indagini, naturalmente. Ma non si preannunciano per niente semplici.