Due auto spariscono nel nulla: il centro urbano è "piazza-lavoro" per i ladri?

Una Fiat Panda e una Fiat Cinquecento sono scomparse dal centro di Agrigento. Erano state lasciate ordinariamente parcheggiate lungo il ciglio della strada e al momento di riprenderle i proprietari non le hanno più trovate. Non si registravano da un po’, nella città dei Templi, furti di autovettura lungo la pubblica via. L’ultimo – lo scorso 13 gennaio – si è registrato all’interno di una carrozzeria di via Salvatore Scifo, in contrada Fondacazzo. Allora vennero portate via ben otto autovetture che erano state lasciate, per le necessarie riparazioni, nell’officina.

I criminali sono tornati in azione e hanno arraffato la Fiat Panda di un impiegato quarantaduenne e una Fiat Cinquecento di un’altra agrigentina della stessa età. Le denunce, a carico di ignoti, sono state acquisite dai poliziotti della Questura e gli agenti della sezione Volanti hanno subito verificato se, nelle zone dei furti, vi fossero o meno delle telecamere di videosorveglianza private o pubbliche. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma è certo che eventuali filmati non potranno che permettere ai poliziotti di imboccare la giusta pista investigativa per identificare i ladri e per recuperare, laddove possibile, le due utilitarie. Intanto, inevitabilmente, gli agenti hanno verificato se modelli corrispondenti a quelli rubati possano essere stati usati o meno per compiere reati come furti o rapine, ma anche altri fatti di criminalità.

A metà dello scorso mese, dalla carrozzeria di Fondacazzo, vennero portate via una Fiat Cinquecento L, una Lancia Y, una Fiat Punto di una Onlus, un furgone Iveco, una Dacia Duster, un Nissan Qashqai e un’altra autovettura. Tutt’altra storia sembrerebbe, ma non è escluso che fra i diversi episodi di criminalità possa anche esservi un collegamento.