Banda di ladri al ristorante: portati via frigoriferi, congelatori, lavastoviglie

Ladri in azione fra Sciacca dove da un ristorante, in località Foggia, sono state portate via attrezzature del valore di decine di migliaia di euro.

I ladri al ristorante"Venti nodi" di Sciacca hanno rubato frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, per un danno ingente. I malviventi hanno, inevitabilmente, impiegato almeno un mezzo: un furgone o un camion per portare via tutte le attrezzature. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri che hanno già effettuato i sopralluoghi per raccogliere eventuali, possibili, indizi utili al tentativo di identificare i balordi.