Banda del garage in trasferta? Rubate attrezzature e un'autovettura: danno da oltre 30mila euro

Ancora un furto all'interno di un garage. Questa volta non è accaduto a Sambuca di Sicilia, ma in via Porto a Sciacca.

Qualcuno, senza essere visto, né sentito, si è intrufolato durante la notte - dopo aver manomesso il sistema di apertura elettronica della saracinesca - nel magazzino di proprietà di un pensionato ed ha rubato numerose attrezzature agricole e idrauliche e una Volkswagen T-Toc. Un danno da oltre 30 mila euro. Danno non coperto da nessuna polizza assicurativa.

A bussare alla porta della caserma dei carabinieri è stato proprio il pensionato sessantaseienne. I carabinieri hanno raccolto la denuncia di furto e hanno, naturalmente, avviato le indagini per provare a identificare i responsabili del colpo.