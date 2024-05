Quelle Fiat Panda che si dissolvono nel nulla: rubata un'altra vettura

Le Fiat Panda continuano a fare "gola" ai ladri d'auto che ciclicamente entrano in azione in città. Nelle ultime ore è accaduto al Villaggio Mosè dove è sparita l'utilitaria di un impiegato agrigentino. Un uomo che aveva lasciato la vettura davanti a un negozio. Al momento di riprenderla, la sorpresa: la macchina si era dissolta nel nulla. È stata chiamata la polizia che, oltre a raccogliere la denuncia a carico di ignoti per furto, si sta già occupando delle indagini per cercare di raccogliere indizi e informazioni e arrivare all'identificazione dei balordi.

Le Fiat Panda risultano essere, tanto ad Agrigento quanto nel Canicattinese, il modello di auto maggiormente rubato in provincia. E, nei mesi passati, era stato anche ipotizzato che ad agire fosse proprio la "banda delle Fiat Panda".

