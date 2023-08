Vanno a cena in centro e al ritorno non trovano più l'auto, c'è una "banda della Fiat Panda bianca" in città?

C'è la "banda della Fiat Panda bianca" in giro ad Agrigento? Inevitabile l'interrogativo dopo quanto è accaduto ieri sera, in via Empedocle.

Due giovani - lei di Menfi e lui tedesco - sono stati in città per trascorrere qualche ora di relax e svago. E lo hanno fatto dopo aver preso a noleggio una Fiat Panda bianca. I ragazzi sono stati a cena in centro e al momento di riprendere la macchina, dopo le ore 22, la sorpresa: l'utilitaria si era dissolta nel nulla. Di nuovo, ancora una volta. E' stato infatti il terzo caso - altre due Fiat Panda erano state rubate al viale Delle Dune di San Leone e in via Dei Giovani nella zona di San Giusippuzzo - nel giro di neanche un paio di giorni.

Nei pressi del liceo classico "Empedocle" sono accorsi, dopo che i giovani hanno lanciato l'Sos, i carabinieri che hanno constatato il furto della Fiat Panda bianca e avviato le ricerche in tutta la città. Secondo quanto è emerso ieri sera, le vittime del furto stamani formalizzeranno la denuncia di furto, a carico di ignoti, alla stazione di Menfi dove sono rientrati in nottata.