Apre la portiera dell'auto e arraffa la borsetta sul sedile passeggero: c'erano 4mila euro all'interno

E' mentre stava cercando di posteggiare la sua autovettura, in via Ninni Cassarà a Canicattì, che un delinquente ha, all'improvviso, aperto la portiera anteriore dell'utilitaria e si è impossessato fulmineamente della borsetta. Una borsetta, lasciata sul sedile passeggero, dentro la quale c'erano non poche decine o centinaia di euro, ma ben 4mila euro. Vittima del furto, compiuto alle ore 21 circa di venerdì scorso, una impiegata sessantenne. La donna, sotto choc, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri. E i militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini per provare a mettersi sulle tracce del criminale. Un uomo che ha agito a volto coperto: il segno, inequivocabile, che quel colpo era stato pianificato e non certamente il frutto dell'istante.

Nella borsetta la sessantenne, residente a Naro, aveva anche il telefono cellulare e tutti i documenti.

I carabinieri, nonostante il riserbo sia categorico, verosimilmente hanno già verificato la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza. Telecamere pubbliche o private che potrebbero aiutare l'attività investigativa che è indirizzata appunto all'identificazione del balordo.