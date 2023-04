Quando una disattenzione costa cara: lascia la borsa attaccata al carrello della spesa e tutto sparisce in pochi minuti, casalinga perde 500 euro

Lascia la borsetta attaccata al carrello della spesa e, cercando di far in fretta, sistema tutti i sacchetti di generi alimentari appena comprati fra cofano e sedili posteriori dell'auto. Una disattenzione, quella della casalinga, che ha riposto il carrello nell'apposito slargo, che le è costata cara. Anzi, carissima. Perché la sua borsetta - con all'interno un borsellino che conteneva 500 euro - è sparita nel nulla. Ed è accaduto in una manciata di minuti.

Qualcuno, all'uscita o all'ingresso del supermercato di Fontanelle, notando appunto quella borsetta ancora agganciata al carrello che si usa per fare la spesa, se ne è appropriato. Un furto in piena regola. Un furto che ha provocato un importante danno all'agrigentina che oltre ai documenti e carte di credito, aveva ben 500 euro.

La donna, fra incredulità e rabbia, non ha potuto far altro che comporre il numero unico d'emergenza, il 112. Dell'attività investigativa, dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti, si sta occupando la polizia. Le indagini non saranno comunque semplici perché, a quanto pare, all'esterno dell'attività commerciale non c'erano sistemi di videosorveglianza utilizzabili.