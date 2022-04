Sfondano il lunotto e portano via la borsetta con soldi e documenti: nuovo furto a San Leone

Lascia l’auto, una Renault Kadjar, posteggiata lungo il viale Delle Dune, a San Leone, e al ritorno trova il lunotto in frantumi e la borsa, che era stata lasciata all’interno dell’abitacolo, scomparsa. Furto aggravato, ennesimo di fatto, nel rione balneare della città dei Templi. Ad essere portata via è stata, appunto, una borsetta con all’interno tutti i documenti della donna e le 200 euro che erano nel portafogli.

Vittima del raid è stata una agrigentina trentaseienne che s’è recata all’ufficio Denunce della Questura (alla caserma “Anghelone” di via Crispi) ed ha raccontato tutto ai poliziotti della sezione Volanti. Gli agenti hanno subito verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza lungo il viale Delle Dune in generale e nel preciso punto dove era stata lasciata parcheggiata la Renault Kadjar. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, né potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di un’attività investigativa indirizzata ad identificare il ladro che ha, appunto, prima sfondato il lunotto dell’autovettura e poi ha arraffato la borsa con tutto il suo contenuto.