"Correte mi hanno rubato la macchina", ma era un falso allarme: i carabinieri ritrovano l'utilitaria

Lascia l’auto, una Fiat Panda, posteggiata in via San Vito e, al momento di riprenderla, non la ritrova. Settantaduenne, più che allarmato, chiama subito il numero unico d’emergenza: il 112 e sul posto, in una manciata di minuti, accorre la prima pattuglia disponibile. L’anziano era, di fatto, convinto che qualcuno avesse rubato la sua utilitaria. In realtà, i carabinieri – che sono appunto sopraggiunti lungo via San Vito – hanno ritrovato, dopo circa 10 minuti di ricerche, proprio quella Fiat Panda. Falso allarme, dunque, per il pensionato agrigentino.