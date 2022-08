Rubata l'auto di una 23enne, ritrovata qualche ora dopo senza targhe e non marciante: è mistero

Lascia la macchina, una Fiat Cinquecento, in un parcheggio privato a pagamento, ma non custodito, del viale Delle Dune a San Leone e al momento di riprenderla non la ritrova più. A chiamare subito, nonostante l’incredulità e la rabbia, il numero unico d’emergenza: il 112 è stata la proprietaria dell’utilitaria: una ventitreenne residente a Favara.

La ragazza, poco dopo, una volta fatto rientro a casa, ha denunciato quanto le era, suo malgrado, capitato alla tenenza dei carabinieri. Alle ore 18 della stessa giornata, ossia sabato, praticamente un paio d’ore dopo l’Sos che la ventitreenne aveva lanciato al 112, un agrigentino ha segnalato, in via Falca, la presenza di una Fiat Cinquecento abbandonata. E tale è sembrata perché l’utilitaria era priva di targhe. Sul posto sono accorsi i poliziotti delle Volanti e gli agenti hanno accertato che quella macchina era proprio quella di cui era stato denunciato il furto. La vettura, fra l’altro, è risultata essere non più marciante. Chi l’ha portata via quella Fiat Cinquecento e cosa ne abbiano fatto resta, almeno per il momento, un mistero. Non risultano essere stati messi a segno fatti di microcriminalità con utilitarie di quel colore e modello. La vettura è stata restituita alla giovane.