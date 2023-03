Anche le auto delle pizzerie vanno a ruba: fra una consegna a domicilio e l'altra sparisce una Fiat

Anche le auto delle pizzerie vanno a ruba. E' accaduto, nelle scorse settimane, in via Garibaldi a Canicattì dove da tempo ci sono in azione dei malviventi - non si è mai capito se si tratta di una o più bande - che continuano a fare danni ai cittadini, facendo sparire nel nulla utilitarie, ma anche ciclomotori.

Il proprietario della Fiat Punto, un canicattinese trentenne, fra una consegna e l'altra di pizze, aveva lasciato l'utilitaria posteggiata in via Garibaldi. Nell'arco di neanche mezz'ora, giusto il tempo di dover effettuare una nuova consegna a domicilio, l'utilitaria è scomparsa. E all'interno c'era anche il borsello del trentenne, con tutti i suoi documenti personali e 100 euro (frutto delle precedenti consegne di pizze), e una sigaretta elettronica.

La vittima del furto ha ritenuto che, verosimilmente, la chiusura centralizzata non funzionasse bene e forse le portiere posteriori non si erano bloccate a dovere. Il canicattinese ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla polizia.