Ladri di auto di nuovo in azione: Fiat Punto dell'Asp sparisce nel nulla

Non soltanto le Fiat Panda, fra cui quella dell'assessorato regionale all'Agricoltura e foreste demaniali. Ma anche le Fiat Punto, come quella dell'Asp di Agrigento. I ladri di auto non risparmiano niente: e dalla via Esseneto, nei pressi dell'Asp, è sparita una Punto che ha sul cofano e le portiere la scritta "Azienda sanitaria provinciale di Agrigento - Autoparco". Una utilitaria che era stata lasciata parcheggiata lungo la strada e che fra il pomeriggio di giovedì e la mattina di martedì si è dissolta nel nulla.

A presentarsi dalla polizia, formalizzando denuncia di furto a carico di ignoti, è stato un funzionario dell'Asp di Agrigento che ha, naturalmente, fornito tutti i dettagli utili per rintracciare la macchina. Una utilitaria, di colore bianco, che non può passare inosservata visto che ha, appunto, il nome del proprietario (l'Asp di Agrigento), impresso su cofano e portiere.

I poliziotti della sezione Volanti si sono subito occupati di una perlustrazione lungo via Esseneto e dintorni. E questo naturalmente non soltanto per cercare di ritrovare subito la macchina, ma per accertare se in zona vi siano o meno impianti di videosorveglianza che possono tornare utili alle attività investigative.

