"Rubarono soldi e monili a casa di una centenaria", condannate due donne

I giudici della Corte d'appello hanno confermato la sentenza di condanna, emessa dal tribunale di Agrigento, a carico di Angela Scarabeo, 81 anni di Favara, e Carmela Lattuca, 52 anni di Agrigento. Le due donne - condannate ad un anno e 6 mesi di reclusione ciascuna - sono state ritenute responsabili del furto in casa di una centenaria di via Manzoni ad Agrigento, messo a segno il 3 ottobre del 2013. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Secondo l'accusa, le due donne sarebbero riuscite ad impossessarsi di 460 euro, una spilla d'oro e una collanina d'argento che si trovavano in camera da letto. Le due donne furono anche inseguite dalla figlia della vittima e vennero immortalate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

A carico dell'ottantunenne è stato già eseguito l'ordine di carcerazione.