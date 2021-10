Forzano la saracinesca, si intrufolano e dritti dritti vanno a colpo sicuro: rubati 3.500 euro a ristorante

Forzano la saracinesca, si intrufolano e dritti dritti vanno a colpo sicuro: dove si trovano i contanti. Denaro – ben 3.500 euro, secondo quanto è stato denunciato – che viene arraffato in fretta e in furia, senza lasciare alcuna traccia. Una banda di ladri – ma non è escluso che possa essere entrato in azione anche un delinquente solitario – ha “visitato” uno dei ristoranti del viale Della Vittoria ad Agrigento. La scoperta della razzia sarebbe stata fatta al momento della riapertura dell’attività di ristorazione e subito è stato lanciato l’Sos.

Al Viale sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura che si sono occupati del sopralluogo di rito, che ha constatato il furto aggravato, e della raccolta della denuncia a carico di ignoti. Sono state subito avviate le indagini. Uno dei primissimi passaggi investigativi fatto – ormai di routine – è stato quello di verificare l’eventuale presenza in zona di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Grandi “occhi” che potrebbero consentire di tracciare subito la pista investigativa da seguire. Nessuna indiscrezione, naturalmente, trapela al riguardo. I poliziotti hanno mantenuto, nella giornata di ieri, le bocche rigorosamente cucite. Il danno all’attività di ristorazione è risultato essere, per fortuna per il proprietario, coperto da polizza assicurativa.