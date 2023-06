"Rubano parmigiano dai banconi del supermercato", bloccati due giovani: rischiano la denuncia

Due extracomunitari sono stati "pizzicati" mentre rubavano parmigiano in un supermercato di via Senatore Sammartino a Canicattì. A chiamare la polizia sono stati alcuni impiegati dell'esercizio commerciale che si erano appunto accorti che i migranti si erano appropriati di sei confezioni di formaggio in super offerta. Gli agenti del commissariato, senza perdere un solo secondo, sono accorsi e sono riusciti appunto a bloccare i due stranieri.

La loro posizione è al vaglio. Non è escluso, anzi sembrerebbe essere assai probabile, che possa venire formalizzata a loro carico una denuncia per furto. Dipenderà naturalmente dal titolare dell'esercizio commerciale, se formalizzerà o meno querela di parte. I sei pezzi di parmigiano, in super offerta, sono stati comunque recuperati.