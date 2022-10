Rubano occhiali da sole griffati in un'ottica, tre denunciati: due sono minorenni

Sembravano clienti, di quelli che, per intanto, danno un’occhiata, magari provano pure qualcosa. In realtà si sono rivelati dei ladri: tre giovani che hanno rubato degli occhiali griffati all’interno di un’ottica di piazza Pirandello ad Agrigento. Ma è andata male, anzi malissimo, a tutti e tre, due dei quali minorenni, perché i carabinieri sono riusciti ad identificarli e a denunciarli. Tutti e tre dovranno adesso rispondere dell’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

A procedere sono stati i militari dell’Arma della stazione di Agrigento, collaborati dai colleghi della caserma di Villaseta. A formalizzare una denuncia, a carico di ignoti, era stato il proprietario dell’ottica. Sono state subito avviate le indagini. Non è stato reso noto in che cosa siano consistite, ossia quali sono stati i passi mossi dagli investigatori. Ma a seguito dell’attività investigativa, i carabinieri hanno accertato che il 4 e il 5 ottobre scorsi i tre si sono resi, appunto, responsabili del furto di alcuni occhiali di sole griffati all’interno dell’attività commerciale. L’unico maggiorenne denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, è un diciannovenne. Gli altri – tutti e tre risultano comunque già noti alle forze dell’ordine – hanno invece 16 e 17 anni. E loro sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per i minori del tribunale di Palermo.

Non è stato inoltre reso noto se i carabinieri siano riusciti o meno a recuperare, e dunque restituire al titolare dell’ottica di piazza Pirandello, gli occhiali da sole griffati che i tre sono riusciti – secondo l’accusa – a portar via in due diversi giorni. Non è escluso, ma non ci sono conferme istituzionali appunto, che gli investigatori possano essere stati aiutati da eventuali, anzi probabili, impianti di videosorveglianza collocati a presidio dell’attività commerciale o di altri locali della centralissima piazza Pirandello.