"Hanno rubato in un altro negozio del centro commerciale", denunciate due donne

Una ventina di giorni addietro erano stata arrestate, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, per furto d’abbigliamento in un negozio del centro commerciale “Città dei Templi”. Nelle ultime ore sono state denunciate da un altro esercente dello stesso centro commerciale perché l’uomo è riuscito a ricostruire che anche nel suo negozio, sempre d’abbigliamento, le due giovani tunisine – di 22 e 18 anni – avevano messo a segno, sempre lo stesso giorno in cui furono arrestate, un furto. I poliziotti hanno raccolto la denuncia e l’hanno, naturalmente, trasmessa alla Procura della Repubblica di Agrigento. Anche in questo caso, le due giovani immigrate sono indiziate di furto aggravato in concorso.

A bloccare le due giovani donne, all’uscita dell’esercizio commerciale, erano stati alcuni dipendenti del negozio dove – secondo l’accusa - avevano rubato e dove erano state subito scoperte. L’intervento dei poliziotti delle Volanti, quel giorno, fu praticamente immediato e si concluse appunto con l’arresto di entrambe le giovani tunisine che, di fatto, sperando di non essere viste, si erano impossessate – e cercavano, appunto, di guadagnare l’uscita – di più capi di abbigliamento.