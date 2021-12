Rubano merendine e cioccolati in un supermercato e scappano: ricercati tre giovanissimi

Rubano - riempiendosi letteralmente le tasche - merendine e cioccolati da un supermercato del viale Cannatello. Le telecamere di videosorveglianza, poste a presidio dell'esercizio commerciale, fanno scattare "l'allarme" perché qualcuno degli impiegati si accorge che è in atto un furto. Tre i giovani - non è chiaro se si tratta di agrigentini o immigrati - che sono riusciti, però, a darsela a gambe levate.

Una fuga a perdifiato che gli ha fatto cadere e perdere parte del "bottino". I ragazzi sapevano, infatti, che era stata fatta la segnalazione al 112, il numero unico d'emergenza.

Lungo il viale Cannatello, in una manciata di minuti, sono giunte le pattuglie della sezione Volanti della Questura. Poliziotti che hanno subito setacciato l'area, alla ricerca di possibili sospetti. Non è stato però rintracciato nessuno. Gli agenti hanno acquisito i filmati di videosorveglianza interna del supermercato e, adesso, sono al lavoro per cercare di identificare i tre giovani - verosimilmente minorenni - che hanno messo a segno il furto.