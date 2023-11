Ladri in un'azienda agricola di San Benedetto: rubati trattore, imballatrice e compattatore

Hanno rubato il trattore, l'imballatrice per il fieno e un compattatore agricolo. E' stato stimato in almeno 30 mila euro, ma potrebbe anche essere più importante, il danno provocato all'azienda agricola di contrada San Benedetto, di proprietà di una trentenne di Favara. A "colpire", senza lasciarsi tracce o indizi dietro le spalle, nella notte fra venerdì ed ieri, è stata una banda - impossibile ipotizzare un ladro solitario - di malviventi.

I carabinieri della tenenza di Favara, a cui l'amministratrice dell'azienda ha formalizzato denuncia, hanno avviato le indagini. I ladri, stando alle primissime ricostruzioni investigative, sono riusciti ad intrufolarsi nell'appezzamento di terreno di contrada San Benedetto e senza destare sospetti, né far scattare allarmi, hanno portato via i mezzi agricoli. L'Sos è stato lanciato soltanto all'alba di ieri. Una pattuglia di carabinieri è accorsa. E a ruota in contrada San Benedetto sono sopraggiunti anche i militari dell'Arma della Scientifica. Non è escluso, ma non ci sono ancora certezze categoriche al riguardo, che ad agire possa essere stata una banda di specialisti.

Appena a metà dello scorso mese, sempre in contrada San Benedetto, dei ladri riuscirono ad intrufolarsi, dopo aver forzato la porta d'ingresso, in un'azienda e rubarono 9.500 euro in contanti, nonché una ventina di assegni per oltre 40 mila euro. Ma sradicarono anche una cassaforte dove pensavano, verosimilmente, che vi fossero altri soldi. Rubato anche un Fiat Fiorino che era stato lasciato posteggiato, come d'abitudine, nel piazzale antistante alla ditta.

Non è detto, impossibile però stabilirlo nel giro di così poche ore, che la "mano" possa essere sempre la stessa. Spetterà alle indagini dei carabinieri di Favara, coordinati dalla Procura di Agrigento, provare ad identificare tanto i ladri che hanno razziato l'azienda, quanto quelli che hanno portato via tre importanti macchinari agricoli. Non è escluso, qualora i sospetti possano concentrarsi su qualcuno, che possano anche scattare, nelle prossime ore, delle perquisizioni mirate. Non è del resto semplicissimo nascondere macchinari così ingombranti.