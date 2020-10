Le rubano le foto e creano un finto profilo su sito d'incontri: 35enne denuncia tutto

Le rubano le foto e le usano per creare un profilo fake su un sito d'incontri, probabilmente per perpetrare truffe o semplicemente come vendetta personale. Vittima incolpevole è una 35enne agrigentina. Come racconta il quotidiano La Sicilia, questa, su segnalazione di un'amica, ha scoperto di essere finita su una pagina web dedicata proprio ad appuntamenti "romantici".

Le foto erano state rubate da Facebook, mentre nella realizzazione del profilo "fake" erano stati usati nome e cognome falsi probabilmente per evitare sospetti. Tutto è stato denunciato alle forze dell'ordine, alle quali spetterà adesso chiarire i contorni della vicenda, l'ennesima che riguarda crimini sul web nella nostra provincia.