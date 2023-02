"Hanno rubato ferro e rame al Grande hotel dei Templi”, denunciati marito e moglie

Sono stati sorpresi dopo che avevano rubato ferro e rame all’interno dell’ex struttura alberghiera “Grande hotel dei Templi” del viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè. Dei coniugi di Favara sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è quella di furto aggravato.

A pizzicare marito e moglie – hanno rispettivamente 24 e 25 anni – sono stati, nel tardo pomeriggio di mercoledì, i carabinieri della stazione del quartiere commerciale. Nessun dubbio, non per i militari dell’Arma, sul fatto che ad agire siano stati i due giovanissimi.

Il danno provocato all’ex struttura alberghiera non è stato quantificato. Il materiale che era stato arraffato è stato però recuperato e posto sotto sequestro, a disposizione della Procura di Agrigento.

Non è stato reso noto se i carabinieri abbiano beccato i due giovanissimi di Favara durante un controllo del territorio o se, invece, gli investigatori si siano mossi magari dopo aver ricevuto qualche segnalazione da parte dei residenti o lavoratori della zona. Comunque sia andata, almeno in questo caso, la razzia non è finita nel dimenticatoio e senza alcun responsabile.