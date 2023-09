"Trovati con 600 chili di cavi di rame appena rubati": arrestati due fratelli

Incappano in uno dei tanti controlli dei carabinieri e vengono trovati in possesso, sull'Opel Astra che era in marcia lungo le strade di San Calogero a Sciacca, di circa 600 metri di cavi di rame. Ben 685 chilogrammi di cavi che sono risultati rubati dal Grand hotel San Calogero. Per furto aggravato, due romeni di Castelvetrano sono stati arrestati in flagranza di reato. Su disposizione della Procura, i fratelli sono stati posti ai domiciliari.

E' poco prima dell'alba di venerdì che quell'Opel Astra è stata fermata e controllata, dai militari dell'Arma, in località San Calogero. Subito è emerso che era stracarica di cavi di rame: 600 metri per un peso di 685 chilogrammi. I carabinieri, in maniera fulminea, hanno effettuato dei controlli e hanno accertato, altrettanto rapidamente, che quei cavi di rame erano stati rubati dalla struttura ricettiva che ha subito un danno di circa 15mila euro.

I due - un ventinovenne e un trentatreenne, in atto sottoposto all'obbligo di dimora a Castelvetrano, - sono stati arrestati in flagranza e posti, in attesa dell'udienza di convalida, ai domiciliari.