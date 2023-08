Rubano carta di credito e bancomat con i codici annotati dietro: ladri fanno “festa” spendendo oltre 6mila euro

Carte di credito e bancomat, da strumenti comodi e sicuri per gli acquisti di tutti i giorni, si trasformano in “armi improprie” per prosciugare i conti correnti. Ma questa volta la vittima del furto ha delle grosse responsabilità dato che, incautamente e molto ingenuamente, aveva deciso di annotare i pin di accesso ed autorizzazione ai pagamenti non in un posto sicuro e lontano da occhi indiscreti, ma addirittura su dei “Post-it” che aveva attaccato sia sulla carta di credito che sul bancomat. Tutto questo per averli sempre a portata di mano.

Purtroppo ad usufruire di questa “comodità” non è stato il legittimo proprietario delle carte, bensì i ladri che, presumibilmente, lo hanno seguito fino a quando ha parcheggiato la sua auto nei pressi di una spiaggia di Porto Empedocle.

L’uomo, un 72enne di Agrigento, che aveva deciso di trascorrere una giornata al mare con la moglie, ha lasciato il borsello con all’interno le carte sotto il sedile dell’auto, convinto che fosse al sicuro. I ladri, di certo non degli sprovveduti alle prime armi, sono riusciti ad aprire lo sportello della vettura senza lasciare il minimo segno di scasso e rimettendo tutto in ordine, compreso il borsello sotto il sedile, riuscendo anche a chiudere di nuovo il veicolo. Insomma tutto come era stato lasciato quando l’uomo ha parcheggiato. E’ facile immaginare che, quando si sono ritrovati davanti sia il bancomat che la carta di credito serviti su un piatto d’argento, con tanto di codici pin, i delinquenti non hanno creduto ai loro occhi e sicuramente avranno fatto i salti di gioia.

L’uomo, dopo la giornata in spiaggia, è tornato tranquillamente a casa ignaro di tutto. Solo dopo 3 giorni, quando è andato a fare la spesa, dovendo fare uso della carta di credito o del bancomat, si è accorto che dal suo borsello non c’erano più.

Ha subito provveduto a contattare la banca per attivare il blocco ma ormai i ladri, in quei 3 giorni, si erano letteralmente “divertiti” a fare prelievi agli sportelli ed acquisti in più luoghi sparsi nell’isola, alcuni anche oltre lo Stretto. Il tutto con estrema facilità dato che erano in possesso dei codici, esattamente come se fossero loro i legittimi proprietari delle carte. Addebiti che nel corso delle ore continuavano ad arrivare man mano che le operazioni sul conto corrente si aggiornavano: alla fine il danno complessivo ha superato i 6mila euro.

L’uomo, convinto che ormai non si potesse fare più nulla per recuperare il denaro perduto, ha preferito non sporgere denuncia a carico di ignoti.