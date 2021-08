Rubano una borsa da un negozio della via Atenea e vengono inseguiti dalla commessa: "caccia" a 3 giovani delinquenti

Tre ragazzini hanno rubato una borsa, di valore, da un noto negozio di scarpe e pelletteria della via Atenea e sono scappati a gambe levate lungo via Pirandello. A rincorrerli, praticamente a perdifiato, è stata la commessa dell'attività commerciale. Ma i tre giovanissimi - indossavano tutti e tre una maglietta nera - al momento sarebbero riusciti a far perdere le loro tracce. Del furto si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Agrigento.

Scattato l'allarme, fra via Atenea e via Pirandello, sono subito sopraggiunti i militari del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia dell'Arma. I carabinieri hanno, in maniera fulminea, setacciato l'intera area, ma dei tre - descritti come giovanissimi - non è saltata fuori nessuna traccia. I carabinieri, come procedura investigativa esige, hanno subito verificato l'eventuale presenza e il funzionamento degli impianti di video sorveglianza pubblici e privati. Le telecamere del Comune, a quanto pare, e tanto per cambiare, non sarebbero state funzionanti. Ma non è detta l'ultima parola perché, invece, gli impianti privati funzionavano, eccome. Servirà forse un po' per provare ad identificare i tre giovanissimi balordi che, da insospettabili, sono riusciti a portar via la borsa. Non è risultato essere chiaro, non al momento, il prezzo dell'articolo di pelletteria.