Rompono il finestrino e si impossessano della borsa lasciata in macchina: 32enne denuncia tutto alla polizia

Rompono il finestrino dell’autovettura, posteggiata in viale Delle Dune a San Leone, e si impossessano della borsetta lasciata all’interno dell’abitacolo. Sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura per constatare il danneggiamento e furto ai danni di una trentaduenne di Caltanissetta. Una giovane che, nel rione balneare di Agrigento, si era recata soltanto per trascorrere una piacevole giornata. Un momento di svago e relax.

Ma, suo malgrado, ha scoperto che qualcuno le aveva, selvaggiamente, danneggiato la vettura e le aveva rubato la borsa con all’interno carte di credito e documenti di identità vari. E’ stata, naturalmente, notiziata la Procura della Repubblica ed è stato constatato – ad opera, appunto, dei poliziotti della sezione Volanti – che lungo il viale Delle Dune, laddove era stata lasciata parcheggiata l’utilitaria – non vi sono telecamere di videosorveglianza. Impianti che potranno aiutare, ed indirizzare, l’attività investigativa dei poliziotti. Quanto è avvenuto a San Leone altro non è che un ennesimo furto, da parte della microcriminalità locale.