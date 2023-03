Rubano auto, vino, olio e macchinari da due garage: è sempre la stessa banda?

Ancora furti in garage. Da via Olivella, a Sciacca, hanno portato via una Opel Astra, di proprietà di un quarantacinquenne autista. Auto che però, per fortuna, è stata ritrovata dallo stesso proprietario in via Cusumano. Da via Salici, invece, è stata arraffata una Fiat Panda di proprietà di un pensionato di 76 anni, ma anche 130 litri di olio. E 50 di vino rosso e un macchinario per la potatura che erano di proprietà di un altro pensionato. Il danno provocato, in via Salici, è stato quantificato in circa 10 mila euro. Di questi due ultimi due episodi si stanno occupando, con relative indagini, i carabinieri

I primi furti di questo genere, ossia all'interno di garage, si sono registrati a Sambuca di Sicilia, poi appunto a Sciacca. Ma anche a Canicattì che è da tutt'altra parte dell'Agrigentino.