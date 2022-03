Escono dall'appartamento che hanno razziato e trovano i carabinieri: arrestati due giovani

Sono stati bloccati mentre uscivano dall’appartamento, di piazza San Calogero, dove si erano intrufolati e da dove avevano rubato quanto di valore o di prezioso avevano trovato. I carabinieri, in un pomeriggio dei giorni scorsi, sono riusciti ad arrestare, in flagranza di reato, due “topi d’appartamento”. Si tratta di due marocchini, senza fissa dimora, di 26 e 24 anni. Entrambi, dopo le formalità di rito svolte in caserma, sono stati portati alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa ad Agrigento.

Erano le 17 circa quando i militari dell’Arma del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Canicattì, allertati da una segnalazione giunta al numero unico d’emergenza: il 112, accorrevano in piazza San Calogero. Erano stati notati strani personaggi nei pressi della residenza di un sessantottenne canicattinese. Si temeva, di fatto, un furto in abitazione. E così effettivamente era stato. Peccato però, per i due malviventi, che all’uscita dall’appartamento – dove si erano intrufolati dopo aver forzato la porta – hanno trovato appunto le pattuglie dei militari dell’Arma che, immediatamente, hanno proceduto all’arresto dei due delinquenti. Tutta la refurtiva che avevano nelle tasche – preziosi e oggetti di valore – è stata, naturalmente, recuperata e restituita al sessantottenne canicattinese, proprietario dell’abitazione. Da settimane e settimane, a Canicattì, continuano a registrarsi furti in abitazione, così come di autovetture o altri mezzi. Già, nei giorni scorsi, i carabinieri avevano arrestato un altro immigrato che aveva messo a segno due furti in esercizi commerciali nel giro di neanche 48 ore. Ancora una volta, la tempestività di intervento dopo aver acquisito una segnalazione, ha permesso l’ennesimo, ottimo, risultato.