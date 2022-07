"Ruba 2 trolley all'aeroporto di Catania", incastrato da video: denunciato licatese

Ha rubato due valigie a una coppia di coniugi che, dopo essere atterrati all'aeroporto di Catania, erano in attesa di un parente che li portasse a casa. E' l'accusa contestata dai carabinieri a un 49enne chi Licata che è stato denunciato per furto. L'uomo è stato identificato da militari dell'Arma grazie alla visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dello scalo in cui lo si vedeva prelevare i due trolley. I carabinieri lo hanno anche localizzato poco dopo mentre era ancora i uno dei parcheggi dell'aeroporto e lo hanno bloccato e trovato nel bagagliaio della sua auto le due valigie rubate. I trolley sono stati recuperati e consegnati ai legittimi proprietari che hanno ringraziato i militari dell'Arma.