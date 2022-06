"Pizzicato" di notte all'uscita del supermercato con due tv color: arrestato ladro 22enne

E’ stato “pizzicato” – era l’una e trenta della notte – all’uscita del supermercato Md di viale Carlo Alberto, a Canicattì, in possesso di due televisori smart da 40 e 50, dal valore commerciale complessivo di 600 euro. E’ un romeno di 22 anni, Ionut Toderita, l’uomo che è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Canicattì, per furto. Il disoccupato è stato posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno di Agrigento, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. La refurtiva è stata, naturalmente, recuperata ed è stata già restituita – sempre dai militari dell’Arma della compagnia di Canicattì – al proprietario.

Anche questo furto, in flagranza di reato, si inquadra nei controlli – meticolosi e capillari – che vengono realizzati, a qualsiasi ora del giorno e della notte, su tutto il territorio comunale di Canicattì. I carabinieri non soltanto sono pronti a rispondere a qualsiasi tipo di “Sos” che arriva alla centrale operativa, ma continuano, appunto, a perlustrare il territorio comunale per fronteggiare, soprattutto, questo genere di reati predatori