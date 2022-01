Riempie due giganteschi sacchi di generi alimentari in un supermercato e scappa: è "caccia" alla ladra

Entra in un supermercato di Bonamorone, riempie due giganteschi sacchetti di generi alimentari e prodotti per la casa e giunta alla cassa, anziché pagare, l’attraversa a gambe levate. Protagonista del furto è stata una donna di circa quarant’anni. Dell’attività investigativa, dopo essere intervenuti sul posto, si stanno occupando i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Nessuno, fra gli scaffali del supermercato, si era accorto di quell’agrigentina che stava riempiendo, così come se facesse ordinariamente la spesa, quei due grossi sacchetti di tessuto che teneva in spalla. Anche gli impiegati, verosimilmente, ritenevano che la donna stesse scegliendo quello che più le serviva: generi alimentari e prodotti per la casa appunto. Ma la quarantenne, sorprendendo tutti, anziché fermarsi alla cassa e pagare, s’è infilata, in fretta e in furia, nell’unica cassa dove non c’era nessuno messo in fila. Ed è scappata. Subito è stato lanciato l’allarme e a Bonamorone sono appunto arrivate le pattuglie della sezione Volanti. Gli agenti hanno setacciato l’intera zona, ma della donna non è saltata fuori nessuna traccia. Appare scontato che i poliziotti abbiano già acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza, sia quelli posti a presidio dell’attività commerciale che quelli dell’intera zona. L’obiettivo è, naturalmente, uno soltanto: riuscire ad identificare la ladra che rischia, chiaramente, una denuncia alla Procura.