"Ha rubato tutti i risparmi dello zio che lo ospitava": condannato 27enne

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha condannato, a 8 mesi di reclusione e 300 euro di ammenda, il ventisettenne che avrebbe rubato 23mila euro allo zio che lo ha ospitato in casa propria per qualche mese. Risparmi di una vita che erano gelosamente conservati in una cassetta di legno che veniva custodita all'interno di un armadio.

I fatti al centro del processo si sarebbero verificati il 20 marzo del 2022 quando il proprietario dell'abitazione, lo zio appunto, si è allontanato da casa di mattino presto, lasciando il nipote a letto. Ed è durante l'assenza del familiare che il giovane - secondo l'accusa - avrebbe forzato la porta del ripostiglio, acciuffato la cassetta di legno e portato via i soldi.

Il giudice monocratico ha condannato l'imputato anche al risarcimento di 30mila euro alla parte civile, allo zio che si è costituito con l'avvocato Lillo Santangelo.