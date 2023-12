"Ha rubato 80mila euro da un negozio di articoli per la casa": nei guai 38enne

Ha rubato 80mila euro in contanti, nascosti in vari punti del negozio. Ad essere denunciato, alla Procura di Agrigento, per l'ipotesi di reato furto aggravato è stato un trentottenne disoccupato di Cianciana.

Nelle scorse settimane, il titolare di un negozio di articoli per la casa - situato nella periferia di Canicattì - ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, per il furto subito nei locali della sua attività commerciale. Un giovane, a dire dell'esercente commerciale, si era introdotto nei locali ed era riuscito, rovistando un po' ovunque, a trovare circa 80mila euro nascosti in punti diversi. Gli agenti del commissariato cittadino si sono subito mobilitati e hanno avviato le indagini.

Un'attività investigativa che ha permesso di risalire al presunto autore: il trentottenne disoccupato residente a Cianciana. Un uomo che è stato, appunto, deferito, in stato di libertà, all'autorità giudiziaria.