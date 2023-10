“Rubò soldi, monili in oro, corredo e un servizio di bicchieri ad anziana”, condannata badante

Furto e rapina impropria a danno di un’anziana di Bivona alla quale faceva da badante. Per queste accuse è stata condannata a 5 anni e 2 mesi di reclusione e a 32 mila euro di risarcimento alla parte civile. La sentenza è stata emessa nei confronti di una donna di 47 anni, Simona Pascaru State, originaria della romania, che avrebbe rubato soldi, monili in oro, un corredo ed un servizio di bicchieri per un valore complessivo di circa 50 mila euro dalla casa dell’anziana di cui avrebbe dovuto prendersi cura.

Avrebbe approfittato, secondo le accuse, dell’assenza della figlia della donna ultraottantenne. La refurtiva apparteneva sia all’anziana donna che alla figlia. Il denaro rubato era stato conservato da madre e figlia all’interno di un ripostiglio. L’anziana si era accorta dell’ammanco ma la badante l’avrebbe costretta a rimanere zitta minacciando di fare del male a lei e alla figlia. L’avrebbe anche malmenata per intimorirla. Tutto questo sarebbe avvenuto circa 4 anni fa. La sentenza è stata emessa dai giudici Antonio Cucinella (presidente del collegio), Valentina Del Rio e Fabio Passalacqua. La difesa dell’imputata aveva chiesto l’assoluzione della badante mentre madre e figlia si erano costituite parte civile con il patrocinio dell’avvocato Giuseppe Perconti.