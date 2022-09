"Rubò 350mila euro dai libretti per comprare i gratta e vinci": nuova perizia psichiatrica per direttore Poste

Nuova perizia psichiatrica per l’ex direttore dell’ufficio centrale delle Poste, Salvatore Cardinale, condannato in primo grado per l'accusa di peculato per essersi appropriato - secondo quanto ha accertato il processo - di circa 350mila euro dei clienti, sottraendoli dai libretti, per acquistare dei Gratta e Vinci.

In primo grado il gup di Agrigento, Stefano Zammuto, lo ha condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Cardinale, che dovrà pagare un maxi risarcimento di 400mila euro a Poste Italiane che lo ha licenziato, avrebbe fatto sparire i soldi perchè ludopatico.

La circostanza è stata confermata pure da una perizia psichiatrica, disposta dal giudice su richiesta della difesa, che ha fatto emergere il suo vizio patologico per il gioco e l’acquisto dei Gratta e Vinci ma ha escluso che la ludopatia avesse fatto venire meno o ridotto la sua capacità di intendere e volere.

La questione sarà posta all'attenzione pure della Corte di appello: i difensori, gli avvocati Angelo Farruggia e Annalisa Russello, hanno sollecitato i giudici ad acquisire nuovi documenti che proverebbero la patologia e chiesto di svolgere una nuova perizia. Gli accertamenti saranno eseguiti dallo psichiatra Maurizio Marguglio al quale sarà affidato l'incarico all'udienza del 25 ottobre.