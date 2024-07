"Ruba portafogli e sale sull'aereo": le telecamere lo tradiscono, bloccato dalla polizia

Approfitta della distrazione di un passeggero in attesa di prendere un aereo e gli ruba il portafogli con i soldi all'interno. Gli agenti della polizia di frontiera, in servizio all'aeroporto Fontanarossa di Catania, dopo avere raccolto la denuncia del proprietario, hanno visionato le telecamere di sicurezza e in pochi minuti lo hanno identificato e bloccato mentre era comodamente seduto in aereo, pronto a partire per Colonia.

L'uomo, un 53enne della provincia di Agrigento che fa la spola con la Germania dove risiede, è stato così denunciato per furto. Alla vista degli agenti, ha consegnato particolarmente imbarazzato il denaro prelevato dal portafoglio che, invece, è stato gettato, prima di salire in cabina, sotto la scaletta d’accesso dell'aereo. Sia il portafogli che il denaro sono stati restituiti al proprietario.