Ruba un monopattino elettrico e poi resta coinvolto in una rissa: nei guai un ventenne

Ruba un monopattino elettrico di proprietà di un ristoratore e si dilegua nel nulla. I poliziotti della sezione Volanti della questura, raccogliendo l'Sos giunto al 112, sono accorsi a San Leone per il furto, ma pochi minuti dopo - mentre erano ancora in corso accertamenti e ricostruzioni relative al furto - hanno ricevuto la segnalazione di una rissa in piazzale Giglia. E inevitabilmente, gli agenti si sono spostati. Proprio in quel posto, hanno trovato il presunto ladro: un tunisino ventenne, ospite di una struttura d'accoglienza della città dei Templi. Un giovane che è stato trovato in possesso anche di un coltellaccio. Il giovane migrante è stato denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono state: porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, furto aggravato e rissa.

Erano le 23,25 circa di sabato quando i poliziotti delle Volanti si sono precipitati a San Leone dove, appunto, c'era appena stato il furto del monopattino elettrico. Sono stati subito passati in rassegna i filmati delle telecamere di videosorveglianza che avevano immortalato il colpo. Poco dopo, la segnalazione di rissa in piazzale Giglia dove appunto il ventenne tunisino è stato riconosciuto. Il coltellaccio di cui è stato trovato in possesso è stato naturalmente posto sotto sequestro.

