Ruba monopattino e crede d'averla fatta franca, incastrato dopo pochi giorni dai carabinieri

Si impossessa – secondo l’accusa formalizzata dai carabinieri in Procura – del monopattino di un sessantanovenne e pensa di farla franca. I militari dell’Arma non soltanto, dopo una brevissima attività investigativa, riescono a ritrovare e recuperare il monopattino, ma anche ad identificare, e denunciare, il presunto responsabile del furto. A finire nei guai è stato un ventiduenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane s’è – stando alle ricostruzioni formalizzate dagli investigatori in Procura – impossessato del monopattino, lasciato momentaneamente in via Amari, lo scorso 16 giugno. Riteneva, verosimilmente, di non essersi lasciato tracce, né indizi alle spalle visto che ha tenuto appunto con se il monopattino. Il proprietario, il sessantanovenne agrigentino, ha formalizzato subito, a carico di ignoti, una denuncia. E i carabinieri, come inevitabilmente avviene, hanno avviato indagini e accertamenti. Sabato scorso, i militari dell’Arma della stazione di Villaseta sono arrivati ad una svolta: hanno recuperato il monopattino e identificato e denunciato il presunto autore del furto.

Il monopattino è stato, naturalmente, poco dopo il recupero, restituito al sessantanovenne agrigentino che, forse, con il trascorrere dei giorni, aveva anche perso le speranze di poterlo riavere. Non sperava, dunque, ed è stato ben felice di ottenere questa “risposta” dai militari dell’Arma della stazione di Villaseta, di recuperare il monopattino. Ma l’attività d’indagine, decisamente breve dei carabinieri, ha dimostrato, ancora una volta, che bisogna semplicemente denunciare furti, rapine, atti di microcriminalità. Al resto, appunto, ci pensano loro: i tutori della legalità e della giustizia.