Ruba macchinetta del caffè e si dilegua nel nulla: indagini della polizia

Ruba una macchina da caffè, dal valore di 50 euro, in uno dei negozi di casalinghi del centro commerciale “Città dei Templi” e riesce a far perdere le proprie tracce. Ad agire verosimilmente, ma non c’è certezza, è stata una donna. A Villaseta, dopo che è stato lanciato l’Sos, nel pomeriggio di giovedì, sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Agenti che hanno appunto raccolto la denuncia, a carico di ignoti, formalizzata da una trentaduenne, dipendente dell’attività commerciale, e avviato le ricerche prima lungo i corridoi della struttura e poi nelle varie aree adibite a parcheggio. Della ladra non è saltata fuori però nessuna traccia, è riuscita – almeno per il momento – a farla franca. Ma gli agenti della sezione Volanti hanno avviato l’attività investigativa, proveranno a recuperare delle immagini dai sistemi di videosorveglianza per appurare se abbiano o meno ripreso qualcosa di interessante. Servirà qualche giorno e sarà necessario, eventualmente, riuscire ad identificare chi aveva con se la macchina di caffè.