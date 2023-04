"Sorpreso a rubare ai distributori automatici della via Atenea", denunciato 22enne

Un distributore di bibite lo aveva già forzato e s'era appropriato di tutti i soldi che c'erano nella cassetta. Su un secondo stava iniziando a "lavorare". E' alle due della notte fra martedì e ieri che i poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti, dopo aver raccolto una segnalazione al numero unico d'emergenza: il 112, in via Atenea, dove vi sono dei distributori automatici h24, e hanno colto con le mani "nel sacco" il ladro. Si tratta di un ventiduenne agrigentino, disoccupato. Un giovane che è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.

L'agrigentino è stato bloccato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono: furto e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.