Subisce il furto del borsellino in un locale della movida: ladro identificato e denunciato

Ventiquattrenne viene derubata del portafogli, con all’interno tutti i documenti e 80 euro, all’interno di un noto locale della movida di San Leone. Dopo poche ore dalla denuncia della ragazza, i carabinieri – grazie ad una veloce, ma proficua, attività investigativa – hanno identificato e denunciato il presunto responsabile. Si tratta di un agrigentino di 21 anni, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I militari dell’Arma di Villaseta hanno accertato che il ventunenne – assieme ad un complice che, ieri, risultava essere ancora in corso di identificazione – durante la notte, all’interno del locale di viale Delle Dune, era riuscito ad impossessarsi del portafogli della ragazza di Raffadali. Come i carabinieri siano riusciti ad arrivare all’identità del ventunenne agrigentino non è stato reso noto. Quanto è avvenuto all’interno del locale della movida di San Leone, ossia il furto del portafogli, non è stato il primo caso. Nei giorni scorsi, infatti, un ventunenne agrigentino ha scoperto, quando si era recato alla cassa per pagare, che qualcuno era riuscito a sfilargli il portafogli dal giubbotto senza che se ne accorgesse. Il giovane s’è rivolto all’ufficio Denunce della Questura.