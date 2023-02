Sceglie con cura gli articoli di biancheria da portare via: per 2 ore un ladro al lavoro dentro il negozio

Non è stato un furto fulmineo. Per due ore, il malvivente s’è aggirato fra gli scaffali del negozio di biancheria. Quasi come se volesse scegliere, con accuratezza, quello che intendeva portare via. E alla fine, appunto, la scelta è stata vasta. A fare la scoperta, suo malgrado, al momento della riapertura dell’esercizio commerciale, è stato il proprietario: una quarantaseienne. La donna non ha potuto far altro che recarsi subito in commissariato per denunciare il furto. E lo ha fatto consegnando i file digitali con le immagini del circuito di videosorveglianza posto a presidio e tutela del negozio. Filmati dai quali si vede un tizio, con pantaloni chiari e giubbotto scuro con cappuccio utilizzato per coprire il volto, all’opera. Immagini che però non sarebbero servite, almeno per il momento, per identificare il malvivente.

Gli agenti del commissariato di Canicattì stanno, infatti, continuando ad indagare per tentare di riuscire ad arrivare all’identificazione del ladro che è rimasto all’opera all’interno del negozio dalle ore 3,20 circa fino alle 5,16. Nonostante il malvivente sia rimasto all’interno dell’esercizio commerciale per un bel po’ di tempo, nessuno s’è – essendo avvenuto tutto, comunque, nel cuore della notte – accorto di nulla.