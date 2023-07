Ruba 3 auto, provoca 2 incidenti e scappa dal pronto soccorso prima di essere medicato: arrestato 29enne

E’ finito in manette il 29enne che mercoledì 5 luglio aveva rubato 2 veicoli provocando 2 incidenti. E’ stato bloccato definitivamente a seguito di un altro inseguimento, stavolta a bordo di un terzo mezzo rubato, dopo essere fuggito dal pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove era in attesa di essere visitato.

Si tratta di un uomo, nato in Belgio ma residente a Favara, che aveva inizialmente rubato un piccolo furgone adibito alla raccolta dei rifiuti in via Farag al Villaggio Mosè. Durante la fuga aveva investito, nella zona di viale Cannatello, un anziano agrigentino che era alla guida della sua auto e che è finito, non in gravi condizioni, al pronto soccorso del nosocomio di contrada Consolida. Poi aveva abbandonato il mezzo dell'Iseda (una delle ditte agrigentine che si occupa di raccolta di rifiuti, ndr) in contrada Crocca a Favara. Immediatamente dopo aveva rubato una Mercedes che era parcheggiata a pochi passi proseguendo la fuga e causando un altro incidente dove è rimasto ferito. A quel punto la denuncia alla Procura per furto aggravato e per interruzione di pubblico servizio.

Ad intervenire per il primo furto erano stati i poliziotti delle Volanti della Questura. Dopo l'incidente con la Mercedes ad intervenire erano stati invece i militari dell’Arma che si sono spostati al pronto soccorso dove il 29enne era stato condotto a bordo di un ambulanza.

La fuga dell’uomo sarebbe finita lì ma invece si è messo in guai più seri decidendo di scappare dall’ospedale rubando una Nissan dal parcheggio dell'ospedale. E’ stato definitivamente acciuffato a Porto Empedocle, vicino l’hotel dei Pini, dopo un intervento congiunto di polizia e carabinieri.