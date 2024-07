Turni di settimane per avere poca acqua nelle case ma alla Rupe ci sono le "cascate" per strada: il video che indigna

Con sempre più gente in fila per riempire le taniche d’acqua nell’unica fontana pubblica cittadina, ad Agrigento le poche risorse idriche disponibili continuano a disperdersi in strada.

È successo anche in mattianata in via Minerva, a ridosso del serbatoio della Rupe Atenea dove, per come è stato documentato dai cittadini, da una siepe a bordo strada, un potente getto ha versato centinaia di metri cubi d’acqua. Le immagini girate con uno smartphone, sono state condivise sui social network e il video sul web è subito diventato virale.

