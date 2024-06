Rotture sulla condotta Tre sorgenti: diversi comuni restano a secco

Ancora una rottura sull’acquedotto "Tre sorgenti" e ancora disservizi in vista per i cittadini di diversi comuni sul fronte del servizio idrico. Secondo i sopralluoghi l'interruzione è stata rilevate nel tratto tra contrada Muxarello e contrada Salto D’Angiò, in territorio di Aragona.

Già il prossimo 20 giugno saranno effettuati i lavori di riparazione necessari, quindi da domani, 19 gigno, sarà sospesa la fornitura idrica per i comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello di Licata, Ravanusa e alle utenze Voltano.

"Tale situazione - dice in una nota il direttore generale Guarneri - provocherà degli slittamenti e delle limitazioni alla distribuzione idrica prevista nei comuni in indirizzo e, di conseguenza, potranno verificarsi dei disservizi idrici per gli utenti". Come se i rubinetti non restassero a secco anche senza le rotture.